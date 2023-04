Mérgező füstfelhő tart a német nagyváros felé

A levegőben lévő füstgázok és vegyszerek okozta veszély miatt a tűzoltók azt javasolták, hogy a város északkeleti övezetének jelentős részében mindenki tartsa zárva az ablakokat és az ajtókat, senki ne használjon légkondicionáló berendezést. A szakhatóságok már 140 embert evakuáltak.

Residents in the northern German city of Hamburg have been told to close their windows and doors, as a large warehouse fire billowed out smoke and hazardous gases.https://t.co/OOfSGi2KsD

— DW News (@dwnews) April 9, 2023