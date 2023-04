Ma a sivatag homokja is Jézust mintázza

Húsvétvasárnap van, s a keresztény világ ma Jézus Krisztus feltámadását ünnepli. Ferenc pápa délelőtt a római Szent Péter téren tartott misét, majd hagyományosan Urbi et Orbi áldást adott Róma városára és a világra.

A Szentatya vezette a nagyszombati virrasztást is a Szent Péter-bazilikában, ahol

emlékeztette a híveket: a világ minden gonoszsága ellenére van remény,

ezt tanúsítja a feltámadás története – derül ki az M1 Híradó tudósításából.

Kapcsolódó tartalom

Angyaljelmezbe öltözött gyermek

Látványos szabadtéri előadással emlékeztek meg Jézus Krisztus feltámadásáról a Fülöp-szigeteki Antipolóban is. A darab tetőpontja az volt, amikor az angyaljelmezbe öltözött gyermek a magasból leemelte a gyászleplet Szűz Mária szobráról. Ázsia egyetlen római katolikus többségű országában nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a bibliai jeleneteket közelebb hozzák az emberekhez.

Húsvét vasárnapján világszerte Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek a keresztények, akik nagyszabású istentiszteleken és körmeneteken vesznek részt.

Bolíviában monumentális képeket vájnak a sivatag homokjába,

amelyek mind bibliai jeleneteket ábrázolnak. A műalkotáson több tucat szobrász dolgozik Dél-Amerika valamennyi országából.

A homoszobrászok rendszerint tengerpartokon dolgoznak, Bolíviában azonban a sivatagban, csaknem 4000 méteres tengerszint feletti magasságban kell alkotniuk.

Kapcsolódó tartalom

Több ezren Csíkszereda főterén

Megtartották a hagyományos húsvétvasárnapi ételszentelést Csíkszeredában is. A székelyföldi város főterén most is több ezren gyűltek össze.

A letakart kosarakban hagyományos húsvéti ételek, kalács, sonka, tojás, bárányhús és bor volt. A megszentelt ételnek mágikus erőt tulajdonítanak, ezért egyetlen morzsa sem veszhet el, még a csontokat is elégetik és annak a hamuját az ajtók fölé szórják. Ez a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelése.

Ahol ma van virágvasárnap

Pálma- és fűzfalevelekkel a kezükben meneteltek vasárnap az emberek Bukarest sugárútjain. Az ortodoxhitű országokban, ahol még mindig a Julianus-naptárat használják,

egy héttel később ünneplik a húsvétot.

Így amikor a római katolikus és a protestáns hívők Jézus feltámadását ünnepelték, Románia keleti és legdélebbi, ortodox hitű részein virágvasárnapot tartottak. Ezen a napon Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulására emlékezik a keresztény világ.

Kapcsolódó tartalom

(Kiemelt kép: Csíkszereda, 2023. április 9. Résztvevők a húsvétvasárnapi ételszentelésen Csíkszereda főterén 2023. április 9-én. Erdélyben a magyarság lélekszám-demosntrációja is egy-egy ilyen esemény. Fotó: MTI/Veres Nándor)