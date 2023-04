Közel másfél évszázad után történt meg először, az egész világ megismerte a család nevét

A kislány érkezése, amellett, hogy hatalmas öröm a pár számára, nagy meglepetés is volt egyben. Kiderült, hogy Audrey valójában az első lány, aki 1885 óta Andrew családjában született – írja a New York Post.

„Ez mindannyiunk számára elképesztő meglepetés volt” – mondta Andrew.

Couple welcome family’s first daughter in more than 130 YEARS https://t.co/sehFRU5RNc pic.twitter.com/WLTFR3VoUD

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 5, 2023