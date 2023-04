Drága, környezetszennyező és időnként Brüsszelben található

Charles Michel, az Európai Tanács drága és környezetszennyező elnöke – ezzel a címmel összegezte a Le Monde online kiadása vasárnap a belga politikust érő, egyre sűrűsödő kritikákat. A Politico című brüsszeli lap szerint az ET elnöke elszigetelődött, idejét feladatainak ellátása helyett égbekiáltóan költséges utazásaival tölti.

A 47 éves volt belga miniszterelnök túl sok időt tölt hivatali utakon és túl keveset alapvető feladatával: az Európai Tanács csúcstalálkozóinak előkészítésével és lebonyolításával. Charles Michel második – és egyben utolsó – mandátuma a vége felé közeledik, ő pedig egyre kevésbé a jelenlegi munkájára, mint inkább politikai jövőjére koncentrál – összegezte korábbi cikkében a Politico az ET elnökét ért kritikákat. A lap hozzáteszi: Charles Michel

nyilván nem akar még visszavonulni, ám egyre inkább elszigetelődik,

ami nem tesz jót karrierépítésének sem.

Kapcsolódó tartalom

A repülő elnök

A Le Monde cikke pedig kerek perec kimondja: az európai vezető utazási költségei jóval magasabbak, mint elődeié. Ez különösen annak köszönhető, hogy gyakran használ magánrepülőgépet, még rövid utazásokra is – jegyzi meg a baloldali lap.

More on Charles Michel’s lavish travel budget from ⁦@lemondefr⁩ following ⁦@POLITICOEurope⁩ scoop https://t.co/OtbhY2IXVV — Noah Barkin (@noahbarkin) April 9, 2023

Charles Michel rendkívüli méreteket öltő utazási kedve a Covid-19 visszaszorulása óta ívelt fel:

az Európai Tanács elnöke azóta igazi világjáróvá vált. New Yorktól Pekingig, Phnom Penh-től Johannesburgig, Dohától Tokióig, Berlinen, Párizson át Prágáig utazgat.

Az ürügy, melyet sajtósai és alkalmazottai felhoznak: „Meg kell magyarázni a harmadik országoknak a Moszkva elleni szankcióinkat, és harcolni kell Putyin narratívája ellen, miszerint a brüsszeli vezetők felelősek az inflációért”. Tüzetes magyarázatok lehetnek: az Európai Tanács elnökének 2024-re vonatkozó, jelenleg elfogadás alatt álló költségvetése 2,6 millió eurót tesz ki, ami 27,5 százalékos növekedést jelent 2023-as büdzséjéhez képest – derül ki a Politico összeállításából.

Kapcsolódó tartalom

Négyszeres költségkeret – mire?

Charles Michel és a vele utazó delegációk – a kabinet tagjai, a protokoll-, biztonsági és kommunikációs személyzet, operatőrök, fotósok stb. –

utazási költségei várhatóan elérik az 1,985 millió eurót, ami több mint egyharmaddal magasabb a 2023-as költségvetésben szereplő összegnél.

Elődei, honfitársa, Herman Van Rompuy (2010-2014) és a lengyel Donald Tusk (2014-2019) idején ezek a költségek nem haladták meg az 500 ezer eurót, az egymillió eurónál kisebb összköltségvetés mellett. Az infláció önmagában nem magyarázza a költségek ilyen szintű megugrását – jegyzi meg a Le Monde.

Az ET-elnök költségvetésének témájában megtartott, március 9-i brüsszeli találkozón kilenc ország, köztük Németország, Olaszország és Lengyelország „tisztázást” kért az brutális költségemeléssel kapcsolatban. Ausztria és Szlovákia pedig konkrétan megemlítette azokat az „imázsproblémákat”, azt a visszás hatást, melyet egy ilyen életmód kiválthat az EU adófizetőiből.

Csak egy a többiek közül…

Az uniós ügyekre szakosodott sajtó, amelyet Charles Michel és kísérete minden reggel aggódva tanulmányoz, rendszeresen visszhangozza ezeket a kritikákat – fogalmaz a Le Monde. Mind a francia lap felmérései, vizsgálatai, mind

a Politico korábbi cikkei az európai vezetők kiadásainak jelentős növekedéséről és a magánrepülőgépek intenzív használatáról tanúskodnak.

A pénzszórás, a minden szempontból drága utazgatások ugyanis korántsem csak az ET elnökét jellemzik. Mint azt a Politicóra hivatkozva a hirado.hu korábban megírta, az uniós vezetők például a tavaly Egyiptomban megrendezett ENSZ éghajlatváltozási konferenciájára (COP27) is magánrepülőgéppel utaztak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is ezt a módját választotta a helyszínre utazásnak.

Kapcsolódó tartalom

(Kiemelt kép: Charles Michel, az Európai Tanács elnöke érkezik az európai uniós tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács kétnapos brüsszeli tanácskozásának első napi ülésére 2023. február 9-én. Elszigetelve. Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)