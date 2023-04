Folytatódtak a nyugdíjreform-tervezet elleni demonstrációk Franciaországban

Pénteken is folytatódtak a nyugdíjreform elleni demonstrációk Franciaországban. A tüntetők ezúttal az ismert turista látványosság, a Mont Saint-Michel felé vezető autóutat vették blokád alá. Hetek óta tartanak már a tiltakozások Franciaország-szerte, mert két évvel megemelték a nyugdíjkorhatárt. A tüntetések ugyanakkor sokszor zavargásba fulladnak – hangzott el az M1 Híradójában.

Tüntetők vonták blokád alá az ismert turista látványosság, Mont Saint-Michel felé vezető utat pénteken. A demonstráció része annak a több hete tartó megmozdulás-sorozatnak, amelynek résztvevői Macron elnök nyugdíjreform-terve ellen tiltakoznak.

A tüntetők szerint a nyugdíjkorhatár megemelése két évvel a fizikai munkakörökben dolgozókat sújtja majd leginkább. Sokan attól tartanak, hogy

hosszú évek megterhelő munkája után, egészségügyi problémákkal lesznek kénytelenek nyugdíjba vonulni.

„Nem vagyok hajlandó 64 éves koromig dolgozni. Egyáltalán nem. 62 év bőven elég. Főleg azoknak, akik kemény munkát végeznek. A kormány néhány éve megváltoztatta az úgynevezett nehéz munkakörök meghatározását, ami minket is érintett. Így nem fogjuk tudni jó egészségben megélni a nyugdíjas éveket” – mondta egy villanyszerelő.

A Mont Saint-Michelnél tartott demonstráció ellenére a pénteki nap viszonylag nyugodtan telt, szemben a csütörtökkel, amikor is a francia belügyminisztérium közlése szerint országszerte közel 600 ezer tiltakozó vonult az utcára, és többeket őrizetbe vettek.

A tüntetések ugyanis több helyen zavargássá fajultak,

Rennes-ben a nyugdíjreform ellenzői a hatóságokkal is összecsaptak, festékkel töltött üvegekkel dobálták a rendőröket, akik könnygázzal oszlatták a tömeget.

Nantes-ban is utcai harcok alakultak ki, a tüntetők felgyújtották a kukákat, felszedték az utcaköveket, és azokkal támadtak a rendfenntartó erőkre. A hatóságok itt is könnygáz-gránátokat vetettek be, hogy megfékezzék a zavargást.

Párizsban a tiltakozók egy csoportja egy irodaházat is elfoglalt,

ahol a világ egyik legnagyobb vagyonkezelője is működik. A demonstrálók a cég magánnyugdíjpénztári tevékenysége miatt vették célba az épületet, ahol fáklyákat gyújtottak.

Gazdasági szakemberek szerint, a francia nyugdíjrendszer nem fenntartható a nyugdíjkorhatár megemelése nélkül. A nyugdíj-kifizetések tavaly ugyanis már a GDP csaknem 15 százalékát tették ki, szemben a 10-11 százalékos Európai Uniós átlaggal.

