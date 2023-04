Elhunyt az S Club 7 egyik énekese

A fiú- és lánycsapatokat ötvöző, ezredforduló idején Magyarországon is népszerűnek számító popcsapat, az S Club 7 egyik énekese, Paul Cattermole, 46 éves korában váratlanul elhunyt. A tragédia megdöbbentette egykori bandatársait, ugyanis épp a nagy visszatérésüket tervezték.

Az egykori tinisztár halálhírét a családja jelentette be, akik csütörtökön találtak rá a Dorsetben található otthonában. A halál okát nem közölték, de a rendőrség megerősítette, hogy nem voltak gyanús körülmények – írja a The Guardian.

Paul Cattermole, singer with S Club 7, dies aged 46 pic.twitter.com/FeL0K0jovO — Boertje Pummel (@BoertjePummel) April 7, 2023

Az S Club 7, a Spice Girls egykori menedzserének, Simon Fullernek az ötlete alapján alakult meg 1998-ban, és számos listavezető slágerük volt az Egyesült Királyságban, köztük a Don’t Stop Movin’ és a Bring It All Back. Dalaik mellett saját sorozatuk is óriási népszerűségnek örvendett.

Bár az S Club 7 2003-ban feloszlott, 2015-ben rövid időre újra összeálltak egy brit turné erejéig.

A kiemelt kép illusztráció.