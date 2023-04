Az Európai Néppárt frakcióvezetőjéig érnek a legújabb brüsszeli korrupciós botrány szálai

Manfred Weberig érnek a legújabb brüsszeli korrupciós botrány szálai. A hatóságok korrupció- és vesztegetésgyanús ügyben nyomoznak az Európai Néppárt frakcióvezetőjének egyik legfőbb bizalmasa ellen. A háttérben gyanús szerződéskötések merültek fel, háromszázezer euró, vagyis több mint százmillió forint értékben.

Háromszázezer euró – mintegy 113 millió forint – miatt razziáztak a rendőrök kedden egy korrupció és vesztegetésgyanús ügyben az Európai Néppárt brüsszeli székházában – számolt be az Euractiv. A lap szerint ugyanis legalább ekkora értékben kötött még 2019-ben szerződéseket egy céggel Mario Voigt, aki a néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber digitális kampányfőnöke volt.

A portál Néppárti forrásai szerint Manfred Weber nem kerülheti el és viselnie kell a politikai felelősséget. Akár a jelenlegi pozíciója is veszélybe kerülhet, ugyanis a hozzá közel álló emberek okoztak súlyos károkat a néppártnak, ami a jövő évi európai parlamenti választások előtt kifejezetten rosszkor jött.

Kapcsolódó tartalom

Többen arról számoltak be: Manfred Weber a botrány kirobbanása óta próbál a háttérbe húzódni, sorra mondja le a találkozóit. A helyzet súlyoságát jelzi, hogy a néppárt jövő hétre tervezett varsói frakcióülését is lemondták. Állítólag ezt maga Donald Tusk Manfred Weber szövetségese kérte, mert attól tart, hogy összemossák az üggyel.

Manfred Weber politikai ambícióinak is véget vethet a mostani botrány

– erről Nagy Ervin beszélt az M1-en. A 21. század intézet elemzője szerint különösen kínos, hogy annak a Manfred Webernek a neve merül fel egy korrupció és vesztegetés gyanús ügyben, aki folyamatosan másokat vádol korrupcióval.

„Azzal kell szembenéznie a néppártnak is, hogy miután folyamatosan a korrupciót és a jogállamiságot kérték számon Lengyelországon, illetve a lengyel kormánypárton és Magyarországon, illetve a magyar kormányon is, most korrupciós ügyekbe keveredtek. Ennek nyilván vannak következményei politikailag, de lehet, hogy büntetőjogi következményei is lesznek” – fogalmazott a szakértő.

Kapcsolódó tartalom

Az Európai Parlament szocialistái szerint most visszaüt, hogy az Európai Néppárt a brüsszeli korrupciós botrányban pellengérre állította őket – írta a Politico. A brüsszeli portál szerint több baloldali EP-képviselő is a néppárt botrányán nevet és azt várja el, hogy a néppárt tisztázza: pontosan mi történt.

Csakhogy a baloldalnak sincs sok oka az örömre, ugyanis náluk december óta tart az EP történetének eddig ismert legsúlyosabb korrupciós botránya,

aminek mintegy hatvan érintettje van. Ugyanis lassan fél éve derült ki, hogy Eva Kaili, az EP szocialista alelnöke és más uniós politikusok kenőpénzt, illetve értékes ajándékokat fogadtak el Katartól és Marokkótól azért, hogy a javukra befolyásolják az EP döntéseit.

Az ügyben eddig öt ember ellen emeltek vádat, a legújabb fejleményről pedig a Magyar Nemzet számolt be azt írva: házi őrizetbe kerül az egyik főszereplő, Pier Antonio Panzeri, aki január végén vádalkut kötött a nyomozókkal, aminek részeként egyéves börtönbüntetésben sikerült megállapodnia a bírósággal.

Kapcsolódó tartalom

Hiába mondta az Európai Parlament elnöke korábban, hogy a korrupciós esetek elszigeteltek és csak néhány embert érintettek az ügyekből látszik, hogy ez nem így van – mondta Halkó Petra a Kossuth Rádióban. A Századvégelemzője szerint egyre több dolog mutat arra, hogy Brüsszelben rendszerszintű a korrupció.

„Valójában csak a jéghegy csúcsát láttuk eddig, látható, hogy egyre több képviselő lesz érintett ezekben a botrányokban, egyre több civil szervezet, egyre több cég válik érintetté.

Nemcsak képviselői szinten, hanem hálózat szinten a munkamorált, körülményeket jellemzi az a fajta működés, illetve jelenség, amelyet itt a botrányok kapcsán felderítenek, illetve látszódnak” – fejtette ki.

Hallkó Petra hozzátette: a brüsszeli bürokraták elfogultsága eddig is látszott abból, hogy hivatalos források figyelembe vétele nélkül bíráltak országokat.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban (Fotó: MTI/EPA/Patrick Seeger)