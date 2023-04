Németországban is az energia- és az élelmiszerárak emelkedése okozza a legnagyobb gondot a lakosság körében. Ezt állapította meg a szövetségi statisztikai hivatal. Most, húsvét előtt a kereskedők mégis abban bíznak, hogy megnő a forgalom az üzletekben.

„Egy kölni piackutató intézet reprezentatív felmérést készített ezer ember megkérdezésével, és 40 százalékuk nyilatkozta azt, hogy kifejezetten húsvét miatt tervez több pénzt kiadni. A megkérdezettek 78 százaléka ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy élelmiszerre költi ezt a pénzt. Ebbe a kategóriába tartozik a csokinyúl, illetőleg a csokitojás is. Németországban egyébként a sonka-kolbászfélék és a tojás is jelentősen megdrágult” – számolt be róla Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója.