Zelenszkij látogatása napján mondott le a lengyel agrárminiszter az olcsó ukrán gabona miatt

A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) politikusa szerdai sajtótájékoztatóján azzal indokolta döntését, hogy úgy látja, az Európai Bizottság nem fogja teljesíteni a lengyel gazdák alapvető követelését, a Közép- és Kelet-Európát (valamint Észak-Afrikát) elárasztó olcsó ukrán gabona elleni védővámok bevezetését.

Zelenszkij a nap folyamán megbeszéléseket folytat Andrzej Duda lengyel államfővel és Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel is.

Új fejezetet nyitna a gazdákkal a lengyel kormánypárt

A nagyobbik kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) szóvivője azzal magyarázta a változtatást, hogy új fejezetet akarnak nyitni a gazdákkal való kapcsolatokban. A PiS már meg is nevezte Kowalczyk utódját Robert Telus személyében, aki a párt egyik legnépszerűbb politikusa.

Poland’s agriculture minister has resigned amid ongoing protests by farmers Announcing his departure, Henryk Kowalczyk said “it is very clear that the basic demand of farmers [regarding Ukrainian grain imports] will not be met by the European Commission” https://t.co/OXaWpYaApz

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) April 5, 2023