Őrizetbe vették szerdán Nicola Sturgeon volt skót miniszterelnök férjét.

A rendőrség tájékoztatása szerint az 58 éves Peter Murrellt a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) finanszírozásának ügyében folyó vizsgálat keretében vették őrizetbe, és jelenleg vizsgálati fogságban tartják.

Nicola Sturgeon február 15-én jelentette be teljesen váratlanul, hogy távozik az SNP vezetői tisztségéből és így a skót miniszterelnöki posztról is. Murrell az SNP pártigazgatója volt, de nemrégiben ő is távozott ebből a tisztségből.

