Megöltek egy bányászat ellen tiltakozó őslakos aktivistát Mexikóban

Megöltek Mexikó nyugati részén egy őslakos aktivistát, aki a térségben zajló bányászat elleni tiltakozások egyik vezetője volt – derült ki a helyi hatóságok keddi közleményéből.

Eustacio Alcalának szombaton, Michoacán államban veszett nyoma. Az All Rights for Everyone (Minden Jogot Mindenkinek) nevű jogvédő csoport szerint a férfi apácákat vitt kisteherautóján egy veszélyesnek tartott autópályán, amikor fegyveresek leállították a járművet és elhurcolták őket. Az apácákat – más források szerint egy vallási csoport világi munkatársait – később szabadon engedték.

Két hónapja két másik, a bányászati munkálatok ellen tiltakozó ember is eltűnt a környéken, ahol Alcalát elhurcolták, róluk azóta sem tudni.

Michoacán hatóságai szerint Alcalá testén golyónyomokat találtak.

A Global Witness nemzetközi környezetvédelmi szervezet rámutatott arra, hogy Mexikó az egyik legveszélyesebb hely a környezetvédelmi aktivisták számára: 2021-ben 54 aktivistát öltek meg az országban.

Alcalá korábban sikeresen kampányolt egy vasércbánya megnyitása ellen, amelyet az őslakos nahuák Michoacánban lévő földjén létesítettek volna. Az aktivisták és az itt élők szerint a bánya tönkretette volna a vizeket.

A térségben sok vasérc található, a bányák és az építkezések miatt pedig megjelentek a környéken a kábítószerbandák is.

A kartellek amellett, hogy igyekeznek megsarcolni a vállalatokat, gyakran egymással is véres harcokba keverednek.

Michoacán őslakos közösségei évek óta tiltakoznak a lakóhelyükön zajló bányászat és illegális fakitermelés ellen arra hivatkozva, hogy a munkálatok tönkreteszik erdeiket. A fakitermelés során a letarolt erdők helyén többnyire avokádót termesztenek. Az avokádóexport az állam egyik fontos jövedelemforrása.

A kiemelt kép illusztráció.