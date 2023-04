Finnország új légvédelmi rendszer beszerzését tervezi

Finnország szerdán bejelentette, hogy a NATO újdonsült tagjaként új légvédelmi rendszert vásárol Izraeltől.

A finn védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy jóváhagyta az izraeli David’s Sling (Dávid parittyája) nevű légvédelmi rendszer beszerzését. A fegyverügylet adózás előtti értéken 316 millió euróba (120 milliárd forint) kerül a finn a költségvetésnek.

Kapcsolódó tartalom

A tájékoztatás szerint a Rafael izraeli fegyvergyártó vállalat gyártotta légvédelmi rendszer jelentősen növeli majd Finnország földi telepítésű légvédelmének hatótávolságát.

A korábban Magic Wand (Varázspálca) néven is ismert fegyverrendszert Izrael az Egyesült Államokkal közösen fejlesztette ki. A helsinki tárca közlése szerint ahhoz, hogy Finnország is vásárolhasson ebből a légvédelmi rendszerből, az Egyesült Államok jóváhagyására is szükség volt.

Kapcsolódó tartalom

Finnország kedden vált hivatalosan a NATO 31. tagjává.

A kiemelt kép illusztráció.