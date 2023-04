Ártatlannak vallotta magát Donald Trump a bírósági meghallgatásán New Yorkban

A New York Manhattan városrészében – az amerikai exelnök tulajdonában álló és a nevét viselő Trump Tower irodaépülettől nem messze – megtartott tárgyaláson harmincnégy vádpontot soroltak fel Donald Trump ellen, aki akár 136 év éves börtönbüntetést is kaphat.

Trumpot a kampányfinanszírozási szabályok megsértésével vádolták, ezek szerint

A hetvenhat éves politikustól, aki önként jelent meg a bíróság előtt, ujjlenyomatot is vettek, mielőtt megkezdődött volna a zárt ajtók mögötti meghallgatása.

Former President Donald Trump speaks for the first time after pleading not guilty to 34 charges. https://t.co/Mlmti6uiu8 pic.twitter.com/azd1MVSDke

— Fox News (@FoxNews) April 5, 2023