Stoltenberg: Finnország kedden csatlakozik a NATO-hoz

Jens Stoltenberg tudatta: a finn lobogót kedd délután vonják fel a szövetség brüsszeli központjánál.

A norvég politikus leszögezte: Finnország csatlakozásával a NATO erősebbé válik, és ahogy a csatlakozás révén biztonságosabb hellyé válik Finnország, növekszik a csatlakozásra váró Svédország biztonsági környezete is és közelebb hozza az országot a teljes integrációhoz.

„Jó nap lesz ez Finnország biztonsága, az északi országok biztonsága és a NATO egésze számára” – fogalmazott.

⚡️🇫🇲 🇫🇮 Finland will be FULL member of NATO from tomorrow, April 4 in HISTORIC day – NATO Chief Stoltenberg.

All members of military bloc have ratified Finland’s accession to NATO. pic.twitter.com/xNWnpR8VWs

— MARIA (@its_maria012) April 3, 2023