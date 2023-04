Elhunyt Seymour Stein, aki szerződtette Madonnát és a Ramonest

Nyolcvanéves korában elhunyt Seymour Stein zenei menedzser, aki a hanglemezipar egyik legeredményesebb vezetőjeként hozzájárult számos előadó és együttes, köztük Madonna és a Talking Heads felfedezéséhez és világszerte ismertté válásához.

Stein a rákbetegséggel vívott hosszú küzdelem után, helyi idő szerint vasárnap reggel hunyt el Los Angelesben – erősítette meg a család a Variety című lap értesülését.

A Sire Records hanglemezkiadó társalapítójaként Stein a poptól a punkon át a new wave-ig olyan tehetségek felfedezésében játszott szerepet, mint Madonna, a Talking Heads, Lou Reed, a Depeche Mode, a Ramones, a The Pretenders, a The Smiths, a The Cure, a The Replacements. Stein, akire gyakran hivatkoztak a 80-as évek popzenéjének királyaként, jócskán a 70-es éveiben is folytatta az új zenei tehetségek felkutatását.

A Seymour Steinbigle néven, New York Brooklyn városrészében 1942-ben született Stein már kamaszként kapcsolatba került a zeneiparral: 13 éves korában kritikákat írt a Billboard magazin hasábjaira. 1961-ben felvették a rhythm and blues és country műfaj neves előadóit foglalkoztató – mások mellett a „soul keresztapját”, James Brownt is felfedező – ohiói King Records lemezkiadóhoz. Ezután New Yorkba ment, ahol a Red Bird Recordsnál dolgozott 1966-ig, amikor Richard Gottehrer dalszerző-producerrel Manhattanben megalapította a Sire Recordsot.

A Sire első kiadványai között szerepeltek a Fleetwood Mac és a Chicken Shack korai blues számai.

Gottehrer 1974-ben elhagyta a kiadót, Stein pedig a New York-i klubokat járva kutatott a tehetségek után. Felesége, Linda ajánlására 1975-ben megtekintette a Ramones próbáit, a punkzenekar első lemeze a következő évben jelent meg a Sire Records gondozásában, amelyet további tíz album követett, Linda Stein pedig az együttes menedzsere lett.

A Ramones egyik előzenekara, az együttes koncertjei előtt gyakran fellépő Talking Heads, David Byrne együttese szintén Stein kiadójához szerződött, majd 11 év alatt kilenc platina és arany minősítést elért albummal a Sire történetének egyik legnépszerűbb együttese lett.

A Warner Bros 1978-ban felvásárolta a Sire Recordsot, amelynek Stein maradt a vezetője. A következő két évtizedben olyan előadókkal kötött szerződést, mint a The Replacements, az Echo & the Bunnymen, a Madness, az Undertones, a The Smiths és szólóban is alkotó énekese, (Steven Patrick) Morrissey, Brian Wilson, kd lang, Seal, Wilco, Ice-T, Lou Reed, Everything But the Girl, My Bloody Valentine és az ausztrál The Saints.

Seymour Stein, music exec who signed Madonna, Talking Heads and more, dies aged 80 https://t.co/j9O8t0nrYw — BBC News (World) (@BBCWorld) April 3, 2023

Stein legnagyobb kereskedelmi sikere azonban kétségkívül Madonna volt, akit azután szerződtetett, hogy szívműtétjéből lábadozva meghallgatta Everybody című demóját és a kórházi ágyához hívta az énekesnőt.

Az „olcsó punkos cuccokba öltözött” Madonna, akit „még csak nem is érdekelt, hogy meghallgassa, mennyire tetszik a demója”, azt mondta: „És most add ide a pénzt!” – írta 2018-ban kiadott emlékirataiban Stein a lemezszerződés előzményeiről. A kiadóvezető végül három kislemezre és egy albumra szóló opcióval 45 ezer dolláros szerződést kötött az énekesnővel. Mielőtt Madonna 1992-ben elindította saját kiadóját, a Sire-nél kiadott albumai – köztük három listavezető nagylemezzel, tíz listavezető kislemezzel és 23 top 10-es slágerrel – több mint 64 millió példányszámban fogytak el az Egyesült Államokban.

Stein, aki emlékirataiban „a világ legtöbbet hiányzó apájának” nevezte magát, a Timesnak adott interjújában azt mondta: „Jobb apa is lehettem volna. Lehettem volna jobb férj, de nem volt más választásom. A legfontosabb dolog az életemben a zene volt, és ez volt az első”.

