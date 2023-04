A Wagner-csoport bejelentette a bahmuti városháza elfoglalását

„2023. április másodika, 23 óra 00 perckor. Vladlen Tatarszkij jó emlékének feliratú orosz zászlót és a Wagner katonai magánvállalat zászlaját tűztük ki Artyomovszk városházára. Jogilag Artyomovszk elfoglaltatott” – mondta Prigozsin a város orosz nevét használva. Ugyanakkor megjegyezte, hogy „a város nyugati kerületeiben még mindig összpontosul az ellenség ”.

Prigozsin azt is elmondta, hogy a zászlóra a Szentpéterváron robbantással meggyilkolt haditudósítóról és bloggerről, Vladlen Tatarszkijról megemlékező felirat is került.

