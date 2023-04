A román állampolgárok diszkriminációjával vádolnak egy hollandiai várost

A román állampolgárok hátrányos megkülönböztetésével vádolja a hollandiai Tilburg város önkormányzatát egy román kutató, akinek állampolgársága miatt utasították el szállásfoglalását a németalföldi településen.

Alexandru Hegyi a közösségi médiában osztotta meg történetét, amelyet hétfőn a News.ro román hírügynökség is ismertetett. A kutató azt írta, hogy a Booking szállásfoglaló platformon keresztül foglalt szállást a hollandiai város egyik szállodájában, hogy meglátogassa ott élő barátját, de március 28-án szállásadói értesítették, hogy el kell utasítaniuk foglalását.

Mint kiderült, az elutasítás oka az állampolgársága volt, a szálláshelyen ugyanis nem látnak vendégül román állampolgárokat – számolt be a férfi.

Alexandru Hegyivel egy helyi újságíró is felvette a kapcsolatot, akinek a szálláshely működtetői azt mondták: a helyi önkormányzat utasítására jártak el ily módon, miután korábbi romániai vendégeik többszörösen illegális cselekedeteket követtek el.

Miután megosztotta történetét a közösségi médiában, a román kutatóval Tilburg egyik önkormányzati képviselője is felvette a kapcsolatot, és elismerte, hogy valós problémáról van szó, lakhatási kérdésekben a román állampolgárok diszkrimináció áldozatai. A képviselő ez ügyben kérdést is intézett a városvezetéshez – számolt be bejegyzésében a román kutató, aki kénytelen volt másik városban szállást keresni.

A fiatal román kutató Facebook-profilja szerint jelenleg a Kiotói Egyetem munkatársaként az ázsiai tengeri élőhelyek örökségének digitális felmérésén dolgozik.

Szakmai adatlapja szerint a Temesvári Nyugati Egyetemen szerzett régész oklevelet, majd doktori tanulmányai alatt geoarcheológiával, a kulturális és természeti örökség digitális felmérésével foglalkozott. Több nemzetközi projektben vett részt Romániában, Bugáriában, Magyarországon, Montenegróban, Albániában, Cipruson és Görögországban is.

A kiemelt kép illusztráció.