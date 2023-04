Nem adják fel a migránsok, újra és újra próbálkoznak – nagy részük továbbra is a magyar határon akar az unió területére jutni

Ismét megjelentek a migránsok a magyar határhoz közeli Zombor utcáin. A téli időszakot követően egyre többen merészkednek be a városba. Az illegális bevándorlók jelentős része továbbra is a magyar határon akar átjutni az unió területére.

Migránsokat ellenőriznek a rendőrök a szerbiai Zomborban. Az ellenőrzés során meg is motozzák az illegális bevándorlókat: fegyvereket, fegyvernek minősülő tárgyakat keresnek náluk. Az egyenruhásoknak az utóbbi időben ismét egyre több dolguk akad a migránsokkal, azok ugyanis visszatértek a városba. Ahogy korábban, úgy most is csoportosan járják Zombor utcáit, a helyiek pedig attól tartanak, hamar tarthatatlanná válik a helyzet.

„Most még rejtőzködnek a migránsok, de azt gondolom, hogy hamarosan újra elözönlik az utcákat. Itt nem lehetett tőlük közlekedni sem. Amióta a rendőrség összegyűjtötte őket, ritkábban jönnek be a városba, de most azt látom, hogy újra előbújtak. Veszélyeztetve érzem magam miattuk. Nagyon kellemetlenek”– panaszkodott az M1 stábjának egy zombori lány.

Kapcsolódó tartalom

Az illegális bevándorlók többsége taxival utazik a nyugat-bácskai településre, onnan indulnak tovább a magyar határhoz.

Folyamatos a nyüzsgés a befogadóközpont környékén is. A migránsok – akik a rendőri ellenőrzést szeretnék elkerülni – a környéken töltik az idejüket. Nagy csoportokban verődve vonulnak, telefonon egyeztetnek az embercsempészekkel. Többségük Szíriából, Afganisztánból és Pakisztánból érkezett, mindannyian a magyar határkerítésnél akarnak átszökni az Európai Unió területére.

„Ha egyedül mész, nagyon nehéz az út, mert különböző bandák vannak a kerítésnél. Fegyvereik is vannak, ezért nagyon veszélyes”– mondta egy migráns.

Hasonló a helyzet a határhoz közeli észak-bácskai régióban is. A Palicshoz közeli Tőzegbánya erdőt például ellepték a migránsok.

Kapcsolódó tartalom

„Az erdő sűrűjéből, amikor kijöttek a migránsok, ketten hárman, akkor elmondták, hogy ott nagyjából ötvenen tartózkodnak, főképp pakisztániak és afganisztániak. Azt mondták, hogy az erdő túlsó oldalán viszont a marokkóiak táboroznak. Tehát, nagyon sokan vannak a Tőzegbánya erdőben” – mondta el az M1 tudósítója.

A helyiek arról számoltak be a Híradónak, hogy gyakoriak a migráns csoportok közötti összetűzések. A rendőrök időről időre járőröznek a környéken, begyűjtik az illegális bevándorlókat, és a szerbiai befogadóközpontokba szállítják őket. A lakosok elmondása szerint azonban néhány nap múlva ismét visszatérnek. Jelenleg is több száz bevándorló lehet a szerb-magyar határhoz közeli illegális migráns táborokban, akik kivétel nélkül mind az Európai Unióba szeretnének jutni.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció.