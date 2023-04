Elszenesedett holttestre bukkantak a cellában a börtönőrök, hátborzongató titokra derült fény

Azután, hogy a több mint tíz éve életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt dél-afrikai gyilkos, Thabo Bester cellájában tavaly májusban egy elszenesedett holttestet találtak a börtönőrök, kétség sem férhetett hozzá, hogy a „facebookos erőszakoló” néven ismert bűnöző öngyilkos lett. Az elmúlt napokban azonban megdöbbentő részletek derültek ki az ügyben, miszerint a férfi most is életben és szökésben van.

Thabo Bester szökése egész Dél-Afrikát megdöbbentette. A DNS-vizsgálatok ugyanis megállapították, hogy a cellában talált felismerhetetlenségig megégett holttest nem a szexuális ragadozóként elhíresült férfié.

Bestert egy magánbörtönben tartották fogva Bloemfonteinben. Az intézmény tavaly május elején értesítette az állami büntetés-végrehajtást, hogy a férfi öngyilkosságot követett el, felgyújtotta magát.

Az estcourti büntetés-végrehajtásért felelős minisztérium március 25-ei közlése szerint a holttest vizsgálatai után kiderült, hogy a halált fejet ért súlyos ütés okozta. A tüdőben nem találtak füstöt, emellett egyes belső szervek már a tűz idején oszlásnak indultak.

Police said the person found in Thabo Bester’s cell had died from head trauma before the fire broke out. https://t.co/sHTJSDrAG2 — Daily Dispatch (@Dispatch_DD) March 29, 2023

Abból, hogy a holttest nem Besteré, arra következtettek, hogy a férfi megszökött. Az azonban elképzelhetetlen, hogy belső segítség nélkül el tudott volna menekülni a szigorúan őrzött börtönből, és politikai védelemre lett volna szüksége ahhoz, hogy szökött rabként szabadon mászkálhasson az országban.

A legfrissebb hírek szerint egy népszerű dél-afrikai orvos lehetett a szeretője, aki a szökésében is közreműködött. Azután, hogy a gyilkos szökésére a napokban fény derült, a szeretőjének vélt orvos sietve elköltözött a bérelt lakásából.

Nyomozótiszt vezeti ki Thabo Bestert a bíróság fogdájából 2011. október 12-én Durbanban, Dél-Afrikában. (Forrás: Getty Images)

A nagy szökés hátterében politikai összeesküvés lehet

A dél-afrikai sajtóban már tavaly novemberben megjelentek értesülések, hogy Bester valójában nem halt meg. A lapok fotókat is közöltek, amelyeken egy rá hasonlító férfi élelmiszert vásárol Johannesburg egyik fényűző negyedében. A rendőrök és börtönőrök szakszervezete szerint a büntetés-végrehajtási intézet vezetése egészen mostanáig megpróbálta eltussolni Bester szökését.

A dél-afrikai Patriotic Alliance párt vezetője, Gayton McKenzie szerint a börtönőrök, rendőrök, sőt politikusok segítsége is kellett a szökéshez.

Ex-convict turned Patriotic Alliance leader Gayton McKenzie has called for the president to put together a team to investigate the escape and offered to advise the team for free. https://t.co/JI3U0kUrLi — Times LIVE (@TimesLIVE) March 27, 2023

„A holttestet nem csak kintről juttathatták be, hanem akár egy rabot is megölhettek. Azt viszont, hogy a biztonsági kamerák semmit nem láttak volna, nehéz lenne elképzelni. Ahhoz, hogy valaki kijusson a börtönből, számos őrön kell keresztülverekednie magát, és a börtönből távozó autókat is folyamatosan átvizsgálják” – fogalmazott McKenzie, aki szerint a tűz is irányított volt, különben a börtön is felgyulladt volna, a rabok pedig füstmérgezést kaptak volna.

A politikus úgy véli, hogy a férfi szökése után nagy pénzeket mozgathattak meg azért, hogy ne vizsgálják ki alaposan az ügyet. Szerinte politikai védettségre is szükség lehet ahhoz, hogy valaki egy ilyen szökést végrehajtson, majd az érinthetetlenség tudatában a nyílt utcán mászkáljon.

A körülmények áldozatának állították be, de a bírót nem hatotta meg

Thabo Bestert 2011-ben kétrendbeli nemi erőszakért és kétrendbeli elkövetett fegyveres rablásért összesen ötven év börtönre ítélték. A férfi a Facebookon adott fel hirdetést, amiben modelleket keresett, áldozatait motelbe csalta, majd kirabolta, megerőszakolta és meggyilkolta.

A bűnöző a bíróságon arra játszott, hogy megsajnáltassa magát. Tárgyalásán elmondta, tisztában van vele, hogy szörnyű dolgokat tett, de meg kell békélnie önmagával és pszichológusra van szüksége. Ügyvédje pedig a körülmények áldozatának állította be, de a bírót nem sikerült megfognia vele.

BREAKING | Thabo Bester escaped prison DCS confirmshttps://t.co/Mb9V34J6xF pic.twitter.com/fMtQAT6HaR — News24 (@News24) March 25, 2023

Bester fellebbezett, és két évvel később úgy ítélték meg, a bűnténnyel szemben túlzott és aránytalan a rá kiszabott ötvenévnyi börtön. Büntetését húsz évvel csökkentették, ám később mégis életfogytigra súlyosbították, mivel kiderült, hogy halálra késelt egy harmadik nőt, akivel korábban együtt nyaralt.

Forrás: CBS News, IOL.co.za, TimesLive.co.za, Citizen.co.za

