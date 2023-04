Folyamatosan javul Ferenc pápa állapota, szombaton akár el is hagyhatja a kórházat

Várhatóan ma hazaengedik a kórházból a vírusos megbetegedéssel küzdő Ferenc pápát, így jelen lesz a nagyhét szertartásain. Mivel a pápa állapota folyamatosan javul, a várakozások szerint semmi akadálya nincs annak, hogy április 28-a és 30-a között Magyarországra látogasson – hangzott el az M1 Híradójában.

Gyűlnek a virágok és a gyertyák II. János Pál szobrának talapzatán. A néhai pápa szobra a római Gemelli kórház bejáratánál található. Most a szokásosnál is többen állnak meg itt imádkozni, Ferenc pápát ugyanis szerda óta itt kezelik, miután a katolikus egyházfőnél légúti gyulladást állapítottak meg. Vatikáni források szerint a 86 éves Ferenc pápa a második éjszakáját is nyugodtan töltötte a kórházban és az első pillanattól kezdve jól reagál a kezelésre.

„Remélem hamar kiengedik” – mondta a kórház előtt egy római nő.

A bíborosi kollégium dékánja pénteken azt közölte, hogy Ferenc pápa akár már szombaton elhagyhatja a Gemelli-klinikát, visszatérhet a Vatikánba és minden bizonnyal jelen lesz a virágvasárnapi szertartásokon.

Idén a nagyhét április 2-án kezdődik és április 9-én, húsvét vasárnap ér véget. Ez az időszak hagyományosan több olyan szertartást is tartalmaz, amely fizikailag megterhelő lenne az egyházfőnek. Ilyen például a nagypénteki keresztút a római Colosseumban.

A Vatikán közlése szerint már hetekkel ezelőtt is úgy tervezték, hogy a húsvéti szertartásokat a bíborosi testület tagjai celebrálják, de az egyházfő jelen lesz mindegyiken.

A tervek szerint Ferenc pápa személyesen olvassa majd fel húsvét vasárnapi üzenetét, és adja az akkor szokásos Urbi et Orbi áldást Róma városára és a világra.

A szentszéki sajtószolgálat vezetője szerint Ferenc pápa állapota folyamatosan javul, így a várakozások szerint semmi akadálya sincs annak, hogy április 28-a és 30-a között Magyarországra látogasson.