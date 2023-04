A leggazdagabb milliárdosokat is adakozásra szólította fel az ENSZ Világélelmezési Programjának igazgatója

További adományokat sürgetett pénteken az ENSZ Nobel-díjas Világélelmezési Programjának (WFP) igazgatója. David Beasley szerint több milliárd dollárra van még szükség az éhezők millióinak élelmezésére.

David Beasley, aki 2017 óta a WFP igazgatója és a jövő héten adja át a világ legnagyobb humanitárius szervezetének vezetését Cindy McCain amerikai nagykövetnek, egy interjúban adott hangot aggodalmának amiatt, hogy a WFP nem fogja tudni összegyűjteni azt a 23 milliárd dollárt, amelyre idén szüksége van.

Kapcsolódó tartalom

Tavaly Beasley 14,2 milliárd dollárt gyűjtött össze a WFP számára, amellyel több mint 120 országban és térségben több mint 128 millió embernek tudtak segíteni.

Az igazgató felidézte, hogy tavaly az Egyesült Államok és Németország növelte támogatásait, és hangsúlyozta, hogy idén más országoknak, köztük az Arab-öböl menti országoknak és Kínának is ezt kellene tenniük. Hozzátette: Kínában óriási előrelépéseket tettek a lakosság élelmezésében, de most a világ más részein is szükség van a segítségükre.

Kapcsolódó tartalom

Beasley a leggazdagabb milliárdosokat is arra szólította fel, hogy segítsenek a bolygó élelmezésében.

„A világnak meg kell értenie, hogy a következő 12-18 hónap kritikus, és ha visszavesszük a finanszírozást, akkor ez az éhezés mellett tömeges migrációhoz és destabilizációhoz vezet”

– figyelmeztetett az igazgató.

Kapcsolódó tartalom

A Világélelmezési Program (WFP) a világ legnagyobb multilaterális élelmiszersegély-szervezete, amelyet az ENSZ és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete hozott létre 1961-ben római székhellyel.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Háled el-Fiki