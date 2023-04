A biztos haláltól mentette meg szomszédját a tizenegy éves kislány

A 74 éves Maureen Franklin nemrég váratlanul összeesett norwichi otthonában, majd három napig feküdt a padlón, mivel mozdulni sem tudott.

A szomszédban lakó kis Amelia Ling észrevette, hogy nő otthonában napok óta égnek a lámpák. Mivel erősen furcsállotta a dolgot, a házhoz sietett, és benézett az ablakon, és meglátta a földön a nő a lábát.

Amelia azonnal hazarohant és riasztotta édesapját, majd együtt visszatértek a szomszéd lakáshoz, amelyet kénytelenek voltak betörni, hogy bejussanak.

A helyszínre érkező mentők elmondták, hogy a nő állapotából ítélve 24 órán belül meghalhatott volna, ha Amelia nem talál rá.

