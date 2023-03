Vádat emeltek Donald Trump ellen, le fogják tartóztatni a volt elnököt

Az ügyészek felvették a kapcsolatot Trump ügyvédjével, hogy koordinálják a manhattani hatóságoknak való átadását, ami egyben azt jelenti, hogy a volt elnököt hamarosan le foják tartóztatni.

A pontos vádak egyelőre nem ismertek, de az ügy középpontjában a Trump 2016-os kampánya során egy pornósztárnak fizetett hallgatási pénz áll.

Alvin Bragg manhattani kerületi ügyész az év elején kezdett bizonyítékokat bemutatni a vádesküdtszéknek, amely annak kapcsán vizsgálódik, hogy Michael Cohen, Trump korábbi ügyvédje 130 ezer dollárt fizetett Stormy Daniels pornószínésznőnek a 2016-os elnökválasztási kampány idején. Daniels azt állította, hogy évekkel korábban viszonya volt Donald Trumppal, és a pénzt azért kapta, hogy hallgasson az ügyről.

Cohen 2018-ban elismerte, hogy a Stormy Danielsnek és egy másik nőnek címzett pénzátutalásokkal megsértette a szövetségi kampányfinanszírozási szabályokat. Azt állította, hogy Trump utasította őt a kifizetésekre.

Donald Trump tavaly novemberben jelentette be, hogy 2024-ben újra indul az Egyesült Államok elnöki tisztségéért. Egy februári közvéleménykutatás adatai szerint egyelőre ő a legnépszerűbb a lehetséges republikánus párti elnökjelöltek között a párt szavazói körében.

„Ami egykor az ország legelismertebb és legtiszteletreméltóbb kerületi ügyészi hivatala volt, azt egy opportunista politikus vezeti, aki sok máshoz hasonlóan a Trump-branden akar felkapaszkodni” – fogalmazott közleményében Chris Kise, Donald Trump ügyvédje.

„A jogalap teljes hiánya, valamint a vád politikai célzatú jellege félelmet kell, hogy keltsen az ország minden polgárában, függetlenül attól, hogy mit gondol Trump elnökről” – tette hozzá.

„Bíróságaink politikai felfegyverként való felhasználása, visszataszító visszaélés a hatalommal. A Soros György által támogatott New York-i kerületi ügyész csak elősegíti a radikális liberális menetrendet, hogy a választásokat a szavazók helyett az esküdtszék döntse el” – írta Greg Abbott texasi kormányzóa Twitteren.

Weaponization of our courts for political grievances is an abhorrent abuse of power.

The George Soros-supported NYC DA is only furthering the radical liberal agenda to have elections determined at the jury box rather than the ballot box.

America deserves better.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 31, 2023