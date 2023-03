Horvátország schengeni csatlakozása óta kevesebb migráns érkezik Szlovéniába a zöldhatáron át

Mióta Horvátország január 1-jén csatlakozott a schengeni övezethez, az illegális bevándorlók ritkábban érkeznek a zöldhatáron keresztül Szlovéniába, inkább a tömegközlekedési eszközöket választják, de az embercsempészet még mindig gyakori – mondta Tomaz Pavcek, a szlovén országos rendőr-főkapitányság határigazgatási osztályának vezetője az STA szlovén hírügynökségnek adott interjújában.

Ennek következtében az illegális bevándorlók hatvan százalékát a horvát határhoz közeli, délkelet-szlovéniai Novo Mesto-i rendőrkapitányság illetékességébe eső területen fedezik fel – mondta Pavcek, hozzátéve, hogy korábban a délnyugat-szlovéniai Koper rendőrkapitányságának hatáskörébe tartozó területre nehezedett a legnagyobb nyomás, de mára már a migránsok kevesebb mint egyharmada esik a körzetre.

A szlovén belügyminisztérium adatai szerint

az év első két hónapjában 5162 migráns érkezett Szlovéniába, 300 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

Pavcek szerint Horvátország még mindig sok illegális határsértőt tartóztat fel, és számuk ugyanannyi lenne, ha továbbra is a szlovén-horvát határ képezné az EU külső határát. Még mindig jelentős az embercsempészek száma is, függetlenül attól, hogy a migránsok már inkább busszal, vonattal vagy taxival érkeznek Szlovéniába – mutatott rá.

Idén március 13-ig 39, embercsempészettel kapcsolatos ügyet dolgoztak fel, és 45 gyanúsítottat fogtak el. Ez hárommal több, mint a tavalyi év azonos időszakában volt.

„Ami változott, az az, hogy jelentősen csökkent azoknak az embercsempészeknek a száma, akik éjszaka, gyalogosan lépik át a zöldhatárt”

– mondta Pavcek.

Tájékoztatása szerint a legtöbb migráns Afganisztánból indult útnak, ők alkotják továbbra is a legnagyobb csoportot, de a kubaiak és a marokkóiak is az élre kerültek, és egyre több orosz is érkezik, aki el akarja kerülni az ukrajnai háború miatti mozgósítást.

A migránsok főként Szerbián és Montenegrón keresztül érkeznek Bosznia-Hercegovinába, onnan Horvátországba, majd Szlovéniába folytatják útjukat, ahonnan Nyugat-Európába próbálnak eljutni.

