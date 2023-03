Háborús helyzet a francia utcákon – egymásra mutogatnak a tüntetők és a rendőrök

Több mint nyolcvan francia városban tüntettek csütörtökön a rendőri erőszak ellen. A demonstrálók szerint a rohamrendőrök minden megmozdulást letörnek, ráadásul egyre durvább módszerekkel. A rendőrség visszautasítja a vádakat, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a nyugdíjreform elleni tüntetések kezdete óta több mint hatszáz rendőr sérült meg az egyre durvább utcai összecsapásokban.

Nantes-ban több ezren vonultak az utcákra, mert elfogadhatatlannak tartják a rendőri fellépést. És ahogy szinte mindig, a tüntetők megint összecsaptak az egyenruhásokkal, az utcákon kukákat és minden más gyúlékony anyagot lángra lobbantottak, a rendőrökre tűzijáték-rakétákkal lőttek. A válasz nem maradt el, a rohamrendőrség szétoszlatta a tömeget.

Csütörtökön hasonló jelenetek játszódtak le Párizsban is. A tüntetők itt is kukákat gyújtottak fel, és rátámadtak a rendőrökre, így tiltakozva, hogy a hatóság az utóbbi időben minden tiltakozást lever.

Kapcsolódó tartalom

A Híradóban bemutatott felvételeken a francia rohamrendőrök elsodortak egy tüntetőt, aki ezután eszméletlenül feküdt az úttesten.

Franciaországban január közepe óta tartanak a tüntetések és a zavargások a nyugdíjreform ellen, a munkavállalók elutasítják, hogy 62-ről 64 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár.

A parlament szavazás nélkül fogadta el az erről szóló törvényt, ami csak olaj volt a tűzre, a demonstrációk pedig egyre durvább erőszakba torkolltak.

Nagyon megdöbbentett az egyre erősödő elnyomás, az elmúlt hetekben Párizsban letartóztatások történtek. Hatalmas a rendőri készültség, az egész olyan, mintha háborúra készülnének ellenünk – mondta egy tüntető.

Földön fekvő férfi a nyugdíjreform ellen tüntetők és rohamrendőrök összecsapása közben Párizsban (Forrás: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)

Országos felháborodást keltett az is, ahogy Sainte-Soline-nál egy víztározó ellen szervezett demonstrációt is szétoszlatott a rendőrség. Az egész úgy nézett ki, mintha háborús csatát vívnának egymással a rohamrendőrök és a tiltakozók. A belügyminisztérium is megerősítette, hogy a hatezer fős tüntetés helyszínére háromezer rendőrt vezényeltek.

Végül a környezetvédők is összecsaptak a rendőrökkel, két demonstráló olyan sérülést szenvedett, hogy kómában fekszenek egy kórházban.

„Kétszáz tüntető megsérült. Teljesen elfogadhatatlan, ami történt. A rendőrség azért van, hogy biztosítsa a békés tüntetést, és nem azért, hogy értelmetlenül erőszakot alkalmazzon”– mondta az egyik környezetvédő aktivista.

Kapcsolódó tartalom

De a rendőrség is tarthatatlannak véli a helyzetet. Arról számolnak be, hogy az év eleje óta, vagyis a nyugdíjreform elleni tüntetések kezdetétől hatszáz rendőr sérült meg, őket kövekkel, üvegekkel, rakétákkal támadták. A rendőrség vezetője visszautasította a vádakat, miszerint aránytalanul nagy a rendőrök jelenléte a tüntetéseken, és túlzó lenne a fellépésük is. Azt mondta, a rend fenntartása a feladatuk, és minden egyes esetben, amikor megkérdőjelezik a rendőri erőszak alkalmazását, a hatóságok vizsgálatot indítanak.

Közben Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, a kormány tárgyalásokat kezdett a szakszervezetekkel a nyugdíjreformmal kapcsolatban, de hangsúlyozta, ez nem jelenti azt, hogy a kormány meghátrálna. Emmanuel Macron úgy fogalmazott, meg kell találnia azt a megoldást, ami lenyugtatja a munkavállalókat, az utcákon pedig megszűnnek a zavargások.