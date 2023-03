Frank Füredi: A Netflix valójában az amerikai soft power

Az ID Foundation szervezésében rendezett európai parlamenti előadáson James Lindsay amerikai író és kulturális kritikus, Frank Füredi magyar származású kanadai szociológia professzor, valamint Susanna Ceccardi, a jobboldali Identitás és Demokrácia párt európai parlamenti frakciójának olasz képviselője tartottak előadást a woke mozgalom terjedéséről. A mai nyugati világot átszövő és alapjaiban megkérdőjelező kultúrmarxizmus hatása az Európai Unió intézményeiben is mélyen gyökeret vert, melynek legismertebb hatása a klasszikus család fogalmának megkérdőjelezése, valamint a gyermekek szexuális edukációját célzó LMBTQ-lobbi miatt folyamatosan terítéken lévő viták sora. Az Európai Parlament plenáris ülésén az elmúlt napokban ismét kiújult a vita az azonos nemű szülők jogai körül, amellyel kapcsolatban az ID politikusát kérdeztük.

Az Európai Parlament törekvése az azonos nemű szülők kapcsolatának családként történő elismerésére az Európai Unióban csak egy politikai lépés – mondta Susanna Ceccardi, a jobboldali Identitás és Demokrácia (ID) olasz európai parlamenti képviselője a hirado.hu-nak. Az olasz politikussal az ID Foundation rendezésében tartott „Woke: kultúrháború Európa ellen” elnevezésű konferencia után beszéltünk az Európai Unió liberális politikusainak legutóbbi, az LMBTQ-jogok erősítését célzó akciójáról.

Mint ismert, az Európai Parlamentben (EP) továbbra is napirenden van az azonos nemű szülők jogainak kérdése. Az európai baloldal arra törekszik, hogy minden tagállamban szülői jogok illessék meg azokat az azonos nemű párokat, akik együtt nevelnek gyermeket. Az EP legutóbbi vitájában egy milánói szivárványcsalád esetére hivatkozva került ismét az asztalra a szülői jogok liberalizálása. Az olaszországi esetben egy azonos nemű pár úgy kerülte meg a törvényeket, hogy külföldön fogadtak béranyát, majd a gyermek születése után visszatértek Olaszországba és a milánói önkormányzathoz fordultak, hogy jogilag is ismerjék el őket szülőkként.

Az eset kapcsán Susanna Ceccardi azonban leszögezte: Olaszországban eleve tiltott a béranyaság intézménye, mivel az sérti a nők jogait, akiket ilyen esetben „tárgyként” használnak. A politikus kiemelte, a szóban forgó homoszexuális pár hiába kerülte meg az olasz törvényeket, Olaszországban jogilag egy gyereknek csak egyetlen biológiai apja és biológiai anyja lehet. Tehát ennek értelmében két azonos nemű személy nem lehet egyszerre a szülője ugyanannak a gyermeknek.

A képviselő kiemelte, más téren viszont megengedő a szabályozás, mert nem szólnak bele abba, hogy ki kivel él együtt. Egy gyermeket felnevelhet az édesanyja vagy az édesapja is úgy, hogy akár egy azonos nemű társsal él együtt. Lehet az egy barát, egy rokon vagy társ – fogalmazott.

Arra vonatkozóan, hogy az EP a vitára bocsátott előterjesztésével felülírhatja-e a tagállami szabályozást, a képviselő kifejtette: nemzetállamként Olaszország szuverén.

Ráadásul az olasz alkotmánybíróság 2021-ben határozott arról, hogy nem a szülők jogai élveznek elsőbbséget a családban, hanem a gyermeké. Ennek értelmében nem számít, hogy két azonos nemű szülő szeretné elismertetni magát családként, mert minden esetben a gyermek jogai élveznek elsőbbséget – mutatott rá.

A Susanna Ceccardi arra is emlékeztetett, hogy Olaszországban még a baloldali kabinet sem vezette be azokat az LMBTQ-párti szabályozásokat, amelyek például büntették volna a homofóbiát vagy kifejezetten védelmükbe vették volna az LMBTQ-személyeket. Ezzel szemben ugyanaz a baloldal most Giorgia Meloni kormányától követeli, hogy erősítsék az LMBTQ-jogokat. A háttérben húzódó társadalmi képről szólva a politikus azt is elmondta, hogy Olaszországban az emberek többsége nem támogatja az LMBTQ-propagandát.

A Woke kulturális előretöréséről

Az ID Foundation rendezésében tartott előadáson Frank Füredi magyar származású kanadai szociológia professzor, valamint James Lindsay amerikai író és kultúrkritikus tartottak előadást a nyugati kultúrát veszélyeztető Woke terjedéséről. Az amerikai szerző többek között arról beszélt, hogy az Egyesült Államok társadalmát átformáló kulturális marxizmus lényegében a maoizmus nyugati adaptációja, amely amerikai karakterisztikát kapott.

Az előadó emlékeztetett, hogy a

Black Lives Matter mozgalomtól kezdve az LMBTQ-lobbi és a gender tanok mind azt a célt szolgálják, hogy eltöröljék a múltat és megkérdőjelezzék mindazon értékeket, amelyeket eddig a nyugati társadalmak normálisnak fogadtak el.

Lindsay hangsúlyozta, hogy az új köntösbe bújtatott kulturális marxizmus már nem a vagyoni helyzet alapján kreál ellenséget, hanem faji alapon. A fehér, heteroszexuális ember lett az új burzsoázia, minden más karakterisztikát viselő ember pedig a munkásosztály, amely fellázad.

Az európai kultúra jövőjéről már Frank Füredi professzor beszélt, aki úgy véli, hogy Európára nagyon erős befolyást gyakorolt az amerikai soft hatalom. Ennek megtestesítője a Netflix, amely nyíltan propagálja a Woke áramlatot, amikor minden produkciójában a „szerencsétlen idióta szerepét osztja például a fehér, heteroszexuális férfira, aki annyira szerencsétlen, hogy talán még a cipőfűzőjét sem tudja egyedül bekötni”. A professzor szerint az amerikai soft power eszköze a zeneipar is. Mint mondta, mindenhol sokkal népszerűbbek az amerikai előadók, mint az adott ország saját zenei kultúrája. A zeneipar pedig szintén a woke-ot magasztalja és egyben leértékeli mindazokat, akik nem értenek egyet vele.

A professzor hangsúlyozta, hogy ezen kultúraformáló hatalmi eszközök olyan erősek, hogy még „Magyarországon is egyértelmű a hatásuk, pedig Magyarország Európában, de talán az egész világon is a leginkább anti-woke ország” – fogalmazott.

Frank Füredi arra is rámutatott, hogy

a klasszikus értékek legnagyobb ellensége Európában maga az Európai Unió, amelynek politikai identitását már teljes mértékben átszőtte a kultúrmarxizmus.

A kiemelt képen Frank Füredi szociológus, a Kenti Egyetem professor emeritusa (Fotó: MTI/Soós Lajos)