Dinamikus múlt, viharos jövő

Gazdasági teljesítménye és társadalomfejlődése okán a 20. század második fele óta Ázsiát egyszerre tartják gazdasági csodának és egy még beváltatlan ígéretnek. Bár a kontinens gazdasági felemelkedése valóban precedens nélküli, Vasuki Shastry szerint sikere még korántsem vehető biztosra. Könyvében a szerző a modern Ázsia sajátos világán vezeti keresztül az olvasót, feltárva, hogy mely társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok képezhetik az ázsiai csoda beteljesülésének akadályát.

Vasuki Shastry erőteljesen megkérdőjelezi Ázsiának a világban elfoglalt helyéről vallott konvencionális gondolkodást, és árnyaltabb képet kíván a térségről nyújtani. Úgy gondolja, ideje kiszúrni azt a buborékot, amelyet az üzleti médiumokból, tanácsadó cégekből, írókból és üzletemberekből álló laza koalíció fújt, nevezetesen hogy elérkezett Ázsia ideje és a kontinens számos kihívása könnyen leküzdhető.

A COVID–19 világjárvány a térség számos olyan gyengeségét leplezte le, amelyet a kontinens országainak gazdasági növekedése ezidáig szerencsésen elkendőzött. A régió egészének félelmetes kihívásokkal kell megküzdenie ahhoz, hogy valóban be tudja váltani a hozzá fűzött reményeket: a politikai élet és gazdasági világ működési zavaraival, a járadékvadászat jelenségével, a környezetszennyezéssel, a világgazdasági változásokkal, a növekvő geopolitikai kockázatokkal, a jövedelmi és a nemek közötti egyenlőtlenséggel. Shastry rámutat arra is, hogy többnyire összemossuk a magas jövedelmű utópisztikus országokat az alacsony jövedelműekkel, miközben a földrész lakosságának jelentős része továbbra is ezekben él.

A szerzőt Dante Isteni színjáték című műve inspirálta, ugyanis párhuzamokat vélt felfedezni Dante mesterművének alvilága, purgatóriuma és paradicsoma, illetve a kortárs Ázsia társadalmi problémái között. Ahogy Dante képzeletbeli útján eljut a korrupt társadalomból a társadalmi felelősségvállalásig, úgy megy végig Shasty is Ázsia összetett politikai és társadalmi életének egyes körein. A pokolbéli út során megismerhetjük az egyre inkább lakhatatlanabbá váló nagyvárosokat és az ide menekülő vidéki lakosság, illetve a megmerevedett társadalmi korlátok által gúzsba kötött fiatalok problémáit, a belső lázadásokat, a Kína felemelkedése nyomán egyre zavarosabbá váló geopolitikai helyzetet, a politikai és üzleti elit, valamint a lakosság többi részének érdekellentéteit.

E reális, némileg borúlátó helyzetértékelés ellenére a szerző bizakodó a kontinens jövőjével kapcsolatban, sőt „Ázsia-rajongónak” vallja magát. Elengedhetetlenül fontosnak tartja ugyanakkor a kontinens megújulását, amelynek gyökere, úgy véli, az a hagyományos értékrend, ami egyben a térség exponenciális fejlődésének alapja is. Ez a közösségi morál az, amely a modernitással párosítva valóban biztos alapját képezheti Ázsia fenntartható felemelkedésének.

Vasuki Shastry karrierjét újságíróként kezdte Indiában, Szingapúrban és Indonéziában. Tudósított az ázsiai pénzügyi válságról, valamint Suharto indonéz elnök bukásáról, amely egy későbbi könyvének témáját is adta. Vezető kommunikációs és közügyekért felelős szakpolitikai pozíciókat töltött be az IMF-nél, a Monetary Authority of Singapore, valamint a Standard Chartered Bank szervezeteknél. Jelenleg Washingtonban él és a Chatham House agytröszt, továbbá az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarájának munkatársaként, valamint egy magántőkealap környezeti, társadalmi és kormányzati ügyekre specializálódott tanácsadójaként dolgozik.

