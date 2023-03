Kémkedés vádjával letartóztatták a The Wall Street Journal újságíróját Moszkvában

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közlése szerint az amerikai lap moszkvai tudósítója titkos katonai információkhoz próbált hozzájutni.

Az orosz biztonsági szolgálatok kémkedés vádjával őrizetbe vették a The Wall Street Journal újságíróját – számolt be a The New York Post csütörtökön. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) csütörtökön közölte, hogy Evan Gerskovichot Jekatyerinburgban vették őrizetbe, a gyanú szerint titkos információkhoz próbált hozzájutni. Az FSZB azt állítja, Gerskovich az orosz hadiipar egyik vállalatának tevékenységéről gyűjtött titkos információkat, azt azonban nem közölte, hogy pontosan mikor történt a letartóztatás.

„Megállapítást nyert, hogy E. Gerskovich amerikai megbízás alapján államtitokká minősített információkat gyűjtött az orosz katonai-ipari komplexum egyik vállalatának tevékenységéről”

– áll az FSZB közleményében.

Az újságíró akár húsz év börtönbüntetést is kaphat, ha elítélik kémkedésért.

Az orosz Kommerszant című lap arról számolt be, hogy Gerskovichot Moszkvába szállítják, és a fővárosi Lefortovo börtönben, az FSZB előzetes letartóztatási intézményében tartják fogva.

A The Wall Street Journal határozottan tagadja a riportere ellen felhozott vádakat. A lap közleményében azt írja: „A The Wall Street Journal határozottan tagadja az FSZB állításait, és kérjük riporterünk, Evan Gerskovich azonnali szabadon bocsátását.”

Gerskovichot tavaly januárban nevezték ki a lap moszkvai tudósítójává, azelőtt a francia AFP hírügynökségnek és a The Moscow Timesnak is dolgozott.

A kiemelt kép illusztráció.