Agresszív bagoly tartja rettegésben egy park látogatóit

Figyelmeztetést adott ki a vadvédelmi hatóság egy harcias bagoly miatt, amely egy washingtoni park látogatóit „terrorizálja”.

Egy agresszív bagoly többször is rátámadt a parkban sétáló emberekre. A bagoly két meghatározott területéhez ragaszkodik, de más részekre is elkóborolhat. A park gondnoksága térképén több olyan ösvényt is megjelölt, amelyek a bagoly heves viselkedése miatt nem látogathatók.

Washingtonban több mint egytucatnyi bagolyfaj él. Nem világos, hogy ezek közül melyik felelős az ösvények lezárásáért. A fülesbaglyok és az amerikai uhuk azonban hajlamosak agresszívan viselkedni, ha fészküket vagy területüket védik – közölte a washingtoni vadvédelmi minisztérium.

A baglyok köztudottan agresszívek lehetnek, ha fiókáikat védik. A fészkelési időszakban a madarak rendkívül territoriálisak, ami azt jelenti, hogy minden veszélyforrást elhárítanak, ami a közelükbe kerül.

A szakértők azt tanácsolják az embereknek, hogy használjanak esernyőt, hogy eltakarják a fejüket, amikor ezeken az útvonalakon sétálnak. Ez megakadályozza, hogy a bagoly megtámadja őket. Ugyanakkor az is jó védekező módszer lehet, ha a park látogatói a karjukat a fejük fölött lassan lóbálják – olvasható a Newsweek cikkében.

