Von der Leyen: Mindent meg kell tenni az Oroszországba hurcolt gyerekek hazatéréséért

Az elnök az uniós tagállamok vezetőinek múlt héten tartott csúcstalálkozója következtetésiéről szóló plenáris vitában elmondta: az ukrajnai háború a kegyetlenség és brutalitás új dimenzióit érte el, amikor az orosz erők több mint 16 ezer gyereket hurcoltak el otthonukból Oroszországba, családjuktól, gyerekkoruktól elszakítva őket.

„Amennyiben az EU nem avatkozik be, ezek a gyerekek a jövőjüket is elvesztik” – hangsúlyozta. Felhívta figyelmet, hogy az orosz törvényhozás által tavaly májusban elfogadott „cinikus” örökbefogadási törvény megkönnyítette a gyerekek orosz családoknál való elhelyezését, így nagy a veszélye annak, hogy nyomuk vész.

– jelentette ki.

This second #SummitForDemocracy comes at the right time, as Putin’s war still threaten the right of Ukraine to exist and determine its own future.

Ukrainians are defending our values, our democracy.

We will keep standing by them ↓

