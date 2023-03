Szijjártó Péter: Az IFRC és a WHO budapesti központját is bővítik

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének (IFRC), valamint az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) is bővítik a budapesti központját – jelentette be a Genfben tárgyaló külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szerdán.

Szijjártó Péter azt írta: Magyarország békét akar, ezért nem szállít fegyvereket Ukrajnába, viszont történelme legnagyobb humanitárius akciójának keretében segíti az ukrán menekülteket, amiben szorosan együttműködik a Vöröskereszttel. A tárcavezető ezt azzal kapcsolatban emelte ki, hogy Genfben az IFRC főtitkár-helyettese, Niamh Lawless volt az egyik tárgyalópartnere. A miniszter közölte: a Vöröskereszt Debrecenben hozta létre logisztikai központját, tudván, hogy Magyarországról biztonságban üzemelhetnek. A szervezetnek Budapesten működik a globális szolgáltatóközpontja, amelynek újabb bővítéséről állapodtak meg, így hamarosan már 280-an fognak ott dolgozni. „A szankciók nemcsak az európai gazdaságnak ártanak, hanem sok esetben megnehezítik a humanitárius tevékenységet is. Ezért mi a jövőben is azon leszünk, hogy a humanitárius tevékenységek kivételt élvezzenek a szankciók alól, hiszen most az a legfontosabb, hogy emberéleteket mentsünk és segítsük a nehéz helyzetbe került embereket” – fogalmazott Szijjártó Péter. A miniszter a WHO főigazgatójával is tárgyalt Svájcban. Azt írta, már akkor elkezdtek barátságot ápolni, amikor Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz még Etiópia külügyminisztere volt. Az Egészségügyi Világszervezetre és főigazgatójára hatalmas feladat hárult az elmúlt három évben a világjárvány elleni küzdelem során – emelte ki Szijjártó Péter, hozzátéve: „jól dolgoztak és sok segítséget adtak nekünk is a járvány elleni harcban”. „Mivel az elkövetkezendő években semmi sem garantálja azt, hogy ne kellene újra hasonló kihívásokkal szembesülnünk, ezért a WHO jó működése és a mi jó együttműködésünk a WHO-val” nagy jelentőséggel bír majd – fogalmazott. Ebből a szempontból jó hír, hogy az Egészségügyi Világszervezet is úgy döntött, bővíti budapesti központját, ahol a jövő hónaptól 50 helyett már százan fognak dolgozni – tette hozzá. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz „jól vizsgázott abból a szempontból is, hogy nem engedte átpolitizálni az emberek egészségének megmentésének ügyét, így a WHO meg tudott maradni annak, ami, vagyis egy egészségügyi világszervezetnek” – írta Szijjártó Péter. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: Ellentétes az európai érdekekkel a világ blokkosodása, ehelyett párbeszédre van szükség Az ukrajnai háború egyik legfőbb negatív következménye, hogy a világ újra a blokkosodás útjára lépett – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Genfben.