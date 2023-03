Akár 35 millió dollárért is elkelhet egy ritka rózsaszín gyémánt

Akár 35 millió dollárért (12,3 milliárd forintért) is elkelhet egy rendkívül ritka, rózsaszín gyémánt egy júniusi New York-i árverésen – jelentette be szerdán a Sotheby's aukciósház.

A 10,57 karátos, „szennyeződésmentes" drágakőre, melyet 2019-ben hoztak felszínre egy botswanai bányából, június 8-án lehet licitálni. A Sotheby's aukciósház tájékoztatása szerint a 35 millió dollárra becsült ritkaság, az Eternal Pinknek (Örök rózsaszín) nevezett drágakő az ékszereladások hetén vár a vevőkre. Alexander Eblen, a Sotheby's ékszerértékesítési vezetője azt mondta az AFP francia hírügynökségnek, hogy „a ritka (gyémántok) legritkábbikával van dolgunk, semmihez sem hasonlítható. Karátonként mintegy 3,3 millió dollárra, azaz valamivel több mint 35 millió dollárra értékelve ez a karátonként legmagasabb becsült értékű drágakő a piacon" – tette hozzá. A New York-i árverési piac fellendülésében jelentős szerepet játszanak a Sotheby's, a Christie's és a Philips aukciósházak, amelyek a festészeten és szobrászaton túl más ágazatokban is megjelentek, ékszereket, irodalmi alkotásokat, továbbá sportsztárok ruhadarabjait és tárgyait is eladásra kínálják. A Sotheby's úgy véli, hogy ez a rózsaszín gyémánt – amely a befektetők által legkeresettebbek közé tartozik – tisztasága és tökéletessége miatt sokkal ritkább, mint például René Magritte belga szürrealista festő vagy Andy Warhol amerikai pop-art alkotó egy-egy festménye. A rózsaszín gyémántok árverési eladási rekordját 2007-ben, Hongkongban érték el 71,2 millió dollárral. A Williamson rózsaszín gyémántot 2022-ben szintén Hongkongban adták el 57,7 millió dollárért (mintegy 21 milliárd forint).