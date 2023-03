Őrizetbe vették a Brüsszelből hazatérő katalán függetlenségpárti EP-képviselőt Spanyolországban

Elfogása előtt Ponsatí sajtótájékoztatón elmondta: azután döntött visszatéréséről, hogy 2022 végén a spanyol törvényhozás módosította az ibériai ország büntető törvénykönyvét, és megszüntette az egyetlen olyan bűncselekményt, amely börtönnel fenyegette volna. Várható őrizetbe vételét jogellenesnek nevezte EP-képviselői mentelmi jogára hivatkozva.

A szeparatista politikus, aki a regionális katalán kormány egykori oktatási miniszter volt, 2017 októberében hagyta el hazáját Carles Puigdemont katalán elnökkel és három másik kormánytaggal együtt az alkotmányellenesen megtartott elszakadási népszavazás és a katalán függetlenségi nyilatkozat egyoldalú elfogadását követően.

Clara Ponsati @ClaraPonsati has been detained by Spanish Authorities against her will, one hour after arriving to occupied Catalonia https://t.co/DUi4HOGWz6

