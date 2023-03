Az iskola korábbi diákja ölt meg hat embert, köztük három gyereket

A helyi idő szerint hétfő délután tartott sajtótájékoztatón, John Drake, Nashville rendőrfőnöke közölte, hogy a támadó otthonában búcsúüzenetet találtak, valamint az iskola részletes térképeit, amelyeken a nő felvázolta a bűncselekmény végrehajtását.

A 28 éves Audrey Hale magát transznemű nőként határozta meg, és korábban az iskolába járt – közölte a rendőrségi vezető, aki arról is beszámolt, hogy a tettes a templommal egybeépült iskolaépületbe egy oldalajtón keresztül jutott be. Már a földszinten tüzet nyitott, majd az emelet felé vette az irányt, ahol a néhány percen belül kiérkező rendőrök lelőtték – mondta.

A rendőrség kora délutáni tájékoztatása szerint a hatóság néhány perccel délelőtt negyed 11 előtt kapta bejelentést az erőszakos cselekményről, és 14 perccel később ártalmatlanná tették a tettest.

🚨BREAKING🚨

We have obtained footage of the Trans Nashville Shooter entering The Covenant Christian School – where this Trans Person eventually ends up committing a Hate Crime against Christians. Slaughtering Three Children and Three Adults. pic.twitter.com/Md8oMfF5mA

— Ole Murica (@OleMurica) March 28, 2023