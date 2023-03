Afgán migráns rendezett vérfürdőt egy lisszaboni iszlám központban

Kommandósok zártak le egy muszlim kulturális központot Lisszabonban. Helyi idő szerint délelőtt 11 órakor egy késsel felfegyverkezett férfi rontott be az épületbe, megölte a központ két portugál alkalmazottját, és több embert megsebesített.

António Costa miniszterelnök kifejezte részvétét az áldozatok családtagjainak.

Manifesto a minha solidariedade e pesar à comunidade ismaelita e às famílias das vítimas do ataque desta manhã no Centro Ismaili de Lisboa.

Registo a pronta intervenção da @PSP_Portugal que procedeu imediatamente à detenção do suspeito.

