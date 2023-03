A védelmi együttműködés erősítéséről állapodtak meg a bukaresti lengyel-román kormányközi találkozón

Lengyelország és Románia védelmi együttműködésének fejlesztéséről, a két ország védelmi ipara közötti kapcsolatok erősítéséről, katonai felszerelések közös beszerzéséről állapodtak meg egyebek mellett keddi bukaresti kormányközi találkozójukon a két ország vezetői.

A lengyel miniszterelnökkel közösen tartott sajtóértekezleten Nicolae Ciuca román kormányfő elmondta: egy közös szakmai bizottságot állítanak fel, amely összehangolja a védelmi ipari létesítmények együttműködését, a haditechnika közös fejlesztését.

Hozzátette: a két ország katonái kölcsönösen részt vesznek egymás NATO-parancsnokság alatt szolgáló haderejében. Hasonló haditechnikával – Patriot rakétaelhárítókkal, HIMARS sorozatvető-rendszerekkel, F-16-os harci repülőgépkekkel – fejlesztették védelmi képességeiket, és ez szerinte a kiképzés, illetve a haditechnika karbantartása terén is lehetővé teszi az együttműködést a két ország között.

Ciuca leszögezte: mindkét fél a leghatározottabban elítéli az Oroszország által Ukrajna ellen indított agressziót,

az erőszak jogellenes alkalmazását, Lengyelország és Románia következetesen támogatja Ukrajnát. Mateusz Morawiecki úgy értékelte: az ukrajnai háború a szolidaritás tesztje az Európai Unió számára, amelyen Lengyelország és Románia kitűnőre vizsgázott.

Kapcsolódó tartalom

A lengyel kormányfő szerint az unió súlypontja most Közép-Európa felé tolódik, bebizonyosodott példádul, hogy „sajnos igazuk volt” a román és a lengyel vezetőknek, amikor – az Oroszországtól való függőség elkerülésére hivatkozva – ellenezték az Északi Áramlat 2 megépítését, és most már a nyugati partnerek is elismerik ezt.

A negyedik lengyel-román kormányközi találkozón a sportminisztériumok, illetve a két ország polgári védelme közötti együttműködésről írtak alá megállapodást a tárcavezetők.

A lengyel kormányfőt bukaresti látogatása végén Klaus Johannis román államfő is fogadta. Közös sajtóértekezletükön Morawiecki úgy vélekedett: a Bukaresti Kilencek – a NATO közép-kelet-európai tagállamainak – együttműködése hiábavalóvá tesz minden Oroszország részéről érkező fenyegetést. Szerinte Lengyelország és Románia képezi a NATO két alappillérét Európa keleti részén.

A katonai együttműködésen kívül a lengyel-román kereskedelmi forgalmat is megsokszorozhatja a Balti-tenger és az Égei-tenger között kialakítandó Via Carpathia közlekedési folyosó megépítése, illetve a térség európai uniós országait összefogó Három Tenger Kezdeményezés többi közös projektjének megvalósítása – mondta Bukarestben a lengyel kormányfő.

Kiemelt képen Nicolae Ciuca román miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Dumitru)