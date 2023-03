„Nemrég lövöldözés is volt, egymást gyilkolták. Betörnek a házainkba” – több száz migráns várakozik a határ szerb oldalán

Megint erősödik a migrációs nyomás a déli határon. Két nap alatt több mint 900 illegális bevándorlóval szemben kellett intézkedniük a hatóságoknak. A határ szerbiai oldalán most is több százan várakoznak, és szakértők szerint az enyhe idő miatt tovább romlik majd a helyzet a következő hetekben. A balkáni útvonal élénkülését Bosznia-Hercegovinában is érzik. Volt, aki arról beszélt, hogy akár terroristák is megbújhatnak a migránsok között. Sokan ezért a saját otthonaikban sem érzik magukat biztonságban.

A kiindulási pontoktól egészen a célországokig: piros fonal jelzi a világtérképen azt az útvonalat, amelyeken a migránsok végighaladnak. A térkép mellé zászlókat is kihelyeztek a bevándorlók. A bihácsi befogadóközpontban várakozók általában ennél a falnál tervezik a következő illegális határátlépésüket. Kapcsolódó tartalom Bakondi György: A téli időszakban sem csökkent a migrációs nyomás A téli időszakban sem csökkent a migrációs nyomás, és az érkezők kivétel nélkül embercsempészek segítségével jutnak a határokhoz – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója pénteken az M1-en. Csakhogy a családoknak kijelölt táborban jelenleg senki sincs. A bevándorlók között ugyanis nagyon kevés a nő és a gyerek. Az egyedülálló férfiak a város egy másik táborában kapnak szállást. Ott már teljesen más a helyzet, tele van fiatal 20 és 40 év közötti férfiakkal. „Én már éltem Németországban korábban, de kitoloncoltak. Most vissza akarok menni. Ott lesz majd munkám, és ott vannak a barátaim is” – mesélte egy algériai migráns. Hozzá hasonlóan határsértők tucatjai várakoznak Bihácson. Sok problémát okoznak a helyieknek. Rendszeresek a konfliktusok és a leszámolások. A helyiek emiatt több tüntetést is tartottak már. A demonstrációk egyik szervezője Sej Ramić a Híradónak elmondta: aggasztó, hogy tömegesen érkeznek harcedzett fiatalok és terroristák is megbújnak a migránsok között. „Sokan jönnek olyan országokból, amelyekben nem zajlik háború. Vannak szegények is köztük, de rengeteg a katona is a migránsok között. Ők már nem is térhetnek vissza a hazájukba. A legnagyobb természetességgel rántanak kést, nem tisztelik a nőket és a gyerekeket sem” – fogalmazott Sej Ramić. Nem csak Bosznia-Hercegovinában rossz a helyzet. A határmenti településeken, Szerbiában is hasonló állapotok uralkodnak. Kapcsolódó tartalom Fegyverekkel felszerelve, golyóálló mellényben számolják fel a bevándorlók búvóhelyeit Bosznia-Hercegovinában A bevándorlók nem húzzák meg magukat a befogadótáborban, hanem betörnek a helyiek házaiba és kertjeibe is. Zomborban a migránsok szinte teljesen birtokukba vették az egyik kedvelt kirándulóhelyet. A helyiek már alig járnak ide, de azt mondják, lassan már az utcára sem mernek kimenni, annyi a bevándorló. Ráadásul a rendőrség is azt ajánlja nekik, legyenek óvatosak a befogadóközpont környékén. „Nemrég lövöldözés is volt, egymást gyilkolták. Betörnek a házainkba. A gyerekeket nem merjük az utcára engedni. Mit mondjak? Katasztrófa. Nemrég két lányt megállítottak a rendőrök az utcán. És azt kérdezték tőlük, miért vagytok kint sötétedés után, ez egy veszélyes környék. Elképesztő, inkább a migránsokat kellene elvinni innen” – mondta egy helyi férfi. Szétdobált SIM kártya keretek, papucs és rengeteg szemét. Ez már Horgos. A legtöbben most ezen a környéken gyülekeznek. „Afganisztánból jöttem, a magyar határra tartok éppen, 10-20-an összegyűlünk és megpróbálunk majd átjutni” – mondta egy afgán férfi az M1 Híradó riportjában, aki arcát nem vállalta. Szombaton ismét csaknem 380-an akartak illegálisan bejutni Magyarországra. Év eleje óta pedig ez a szám megközelítette a 25 ezret. A nyomás nő, éppen emiatt Magyarország elkötelezett a kerítés megerősítése mellett – erről a miniszterelnök politikai igazgatója beszélt a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs hozzátette: erre kér támogatást hazánk az Európai Uniótól, csakhogy Brüsszel továbbra is bevándorláspárti álláspontot támogat. „A nyomás folyamatosan erősödik a déli határszakaszon és ehhez kérjük. Tehát a jövőre vonatkozó kerítéserősítésre kérjük az unió támogatását. Ebben sajnos az unió továbbra is bevándorló párti álláspontot támogat. És nem támogatja, hanem támadja azokat a tagállamokat, amelyek védekeznek az illegális migráció növekvő áradatával szemben” – mondta. Orbán Balázs úgy fogalmazott: jelenleg az uniós jog és annak brüsszeli értelmezése nem támogatja a magyar határvédelmi rendszert, hanem éppen ellenkezőleg, megpróbálja a hatékonyságát aláásni. Így egyelőre nincs előrelépés ebben az ügyben. Kapcsolódó tartalom Soha ennyi migráns nem érkezett Lampedusára Az afrikai partok közelében fekvő szigeten már korábban vészhelyzetet hirdetett a kormányzó. A kiemelt illusztráció (fotó: MTI/AP/Szerb belügyminisztérium).