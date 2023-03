Origo: Nagyon közel van az atomháború

Az atomháború veszélyére figyelmeztet az Origo az urán tartalmú lövedékek frontra küldése miatt. A portál emlékeztet: nemrég jelentette be a brit kormány, hogy akár szegényített urántartalmú lövedékeket is szállítanának Ukrajnának. Elemzők szerint ezzel az Egyesült Királyság újabb lépést tett a világháború felé. Ráadásul az ilyen fegyverek hosszú távon is mérgezhetik a környezetet és rákos megbetegedéseket okozhatnak.