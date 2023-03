„Márk, ébresztő, megyünk le egy kicsit rajzolni a pincébe” – az óvodásoknak is meg kellett tanulniuk, hol van az óvóhely Kárpátalján

Újabb drámai videó jelent meg Kárpátaljáról a kormány közösségi oldalán. Az összeállításban nyilatkozik egy óvónő, aki elmondja, hogyan viszik a legkisebbeket is óvóhelyre, amikor alvásidő közben megszólalnak a légvédelmi szirénák. Beregszász polgármestere pedig arról is beszél, hogy a közelgő ünnepek miatt is nehéz ez az időszak a helyieknek. Sok szétszakított család ugyanis biztosan nem töltheti együtt ezeket a napokat.