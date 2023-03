Harmincegy éve nem volt Németországban olyan méretű sztrájk, mint amire hétfőn készülnek

Országos sztrájkra készül több szakszervezet Németországban a brüsszeli szankciók okozta infláció és az energiaválság miatt.

Újabb sztrájk Németországban a brüsszeli szankciók okozta megélhetési nehézségek miatt

„Harmincegy éve nem volt Németországban olyan méretű sztrájk, mint amire hétfőn készül két szakszervezet. Gyakorlatilag semmi sem fog közlekedni, tehát nem járnak majd a repülőgépek, a vonatok – a távolsági és a helyi vonatközlekedés is szünetel –, a trolibuszok, a villamosok, és még az autópályákon is fennakadásokra lehet számítani, hiszen az autópálya személyzet is beszünteti a munkát” – közölte az M1 Híradó helyszíni tudósítója.

Hozzátette: Németország egyik legnagyobb szakszervezete, a Verdi február óta folyamatosan szólítja fel munkabeszüntetésre a szolgáltató ágazat dolgozóit. Vezetőjük azzal indokolta a sztrájkfelhívást, hogy a dolgozók egzisztenciális gondokkal küzdenek, az infláció és a megnövekedett energiaárak miatt az emberek nem tudják eltartani a családjaikat.

Az országos figyelemfelkeltő sztrájkot a Verdi és a vasutas szakszervezet szervezte meg. Jelentős béremelést kérnek, bár a követeléseik kis mértékben eltérőek: előbbi 10,5 százalékos, utóbbi 12 százalékos bérnövekedést szeretne elérni.

