Egyre növekszik a feszültség az atomhatalmak között

Atomfegyvereket telepít Moszkva Fehéroroszországba. Ezt az orosz elnök jelentette be. Vlagyimir Putyin azzal érvelt, hogy az Egyesült Államok is nukleáris fegyvereket állomásoztat európai szövetségesei területén. Washington úgy reagált: nem látják okát, hogy változtassanak politikájukon, és szerintük nem fenyeget a nukleáris háború veszélye. Az amerikai hadsereg vezérkari bizottsága azonban figyelmeztetett: két atomhatalom is fenyegeti Amerika nemzetközi érdekeit, ezért a védelmi kiadások növelését javasolták – számolt be az M1 Híradója.