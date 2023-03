A politikai korrektség jegyében cenzúrázzák a krimi királynőjének műveit

Elveszett Szép remények: már Dickens hősnője is „BBC-PC”

Úgy tűnik, most senkit nem zavart, hogy Charles Dickens is csak egy „halott fehér férfi”: a BBC, mint arról a Spiked online című brit lap is beszámol, „nagy energiát és pénzt fektetett” a népszerű 19. századi regényíró, Dickens Szép remények című művének új adaptációjába. A vasárnap adásba kerülő, hatrészes sorozat feltűnően gyorsan készült el azután, hogy a máig sikerrel játszott, 2012-es legutóbbi adaptáció adásba került.