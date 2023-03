Radioaktív szivárgás miatt leállítottak egy atomerőművet az Egyesült Államokban

Az egészségügyi hatóságok képviselői szerint az eset nem jelent veszélyt.

Az atomerőművet üzemeltető Xcel Energy cég arról számolt be, hogy tavaly novemberben 400 ezer gallon (1,5 millió liter) tríciumot tartalmazó víz szivárgását fedezték fel. A problémát akkor átmenetileg megoldották, de a héten több száz gallon tríciumos víz szivárgott ki ismét és emiatt az atomerőmű működésének leállítása mellett döntöttek.

Xcel Energy will start to power down its nuclear plant in Monticello, Minnesota, several weeks earlier than planned after more radioactive water leaked out of the facility. https://t.co/cAh5KtUt81

