Mágnesként vonzza a turistákat – olyan volt, akár egy fantasy film jelenete

A Jáva szigetén több mint húsz kilométer hosszan húzódó Kawah Ijen vulkáni komplexumból kiömlő láva kék színét a kénkiáramlás okozza, amely azután szabadul fel és ég el, hogy a tűzhányó izzó lávája megolvasztja a kőzeteket.

The lava from Indonesia’s Kawah Ijen volcano has an electric blue appearance

Large quantities of sulfuric gases emerge at high pressures, exposed to oxygen in the air and are ignited by the lava producing a blue flame pic.twitter.com/3dXbHCsDcV

