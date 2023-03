Joe Biden: Peking eddig nem szállított fegyvereket Moszkvának, de még szállíthat

„Immár három hónapja mást sem hallok, mint hogy Kína jelentős mennyiségű fegyvert fog szállítani Oroszországnak… de még nem tették meg. Ez nem jelenti azt, hogy nem fognak (fegyvert szállítani), de még nem tették meg” – jelentette ki Biden hivatalos kanadai látogatása során.

aki arra is utalt, hogy a Moszkva és Peking közötti közeledésről szóló hírek minden bizonnyal „túlzóak”.

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök utóbbi hét eleji, moszkvai látogatása során „különleges jellegűnek” nevezte a két ország közötti kapcsolatokat.

US President Joe Biden says China has not sent arms to Russia after President Vladimir Putin’s forces entered Ukraine, but adds: “I don’t take China lightly. I don’t take Russia lightly” pic.twitter.com/NQ2Pe4CkCr

— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 24, 2023