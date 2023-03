Elhunyt az Intel chipgyártó társalapítója

Az Intel közleménye szerint a 91 esztendős Gordon Moore „békésen halt meg március 24-én, családja körében hawaii otthonában”.

Gordon Moore 1957-ben társalapítója volt a Fairchild Semiconductornak, amely úttörő szerepet játszott a tranzisztorok és integrált áramkörök gyártásában.

Today, we lost a visionary.

Gordon Moore, thank you for everything. pic.twitter.com/bAiBAtmd9K

— Intel (@intel) March 25, 2023