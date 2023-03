Csokoládégyári robbanás ölt meg többeket, legalább tízen eltűntek Pennsylvaniában

A Philadelphiától északra fekvő West Reading városának rendőrfőnöke közölte, hogy a két halálos áldozaton és sérülteken kívül a szerencsétlenség nyomán kilenc (szombat reggeli híradások szerint tíz – a szerk.) embert eltűntként tartanak nyilván.

Here’s video of an explosion at the RM Palmer Chocolate Factory in West Reading, PA. pic.twitter.com/fhVDkMYeIC

A helyi kórház illetékese arról számolt be, hogy nyolc embert ápolnak többnyire könnyebb sérülésekkel.

A csokoládéüzem területén egy épület teljesen leomlott a detonációban, egy másik megsérült.

Numerous Emergency crews are responding to a 3-alarm fire with a Massive explosion at a RM Palmer chocolate company in West Reading Pennsylvania reports of multiple people have been trapped with injuries inside the building. pic.twitter.com/19ANHYj0Je

