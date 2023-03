Kiss-Parciu Péter: Először valósultak meg nagy léptékű beruházások a magyar kormány támogatásával a Drávaszögben

A drávaszögi Gazdaságfejlesztési Program 2017-ben indult, és előbb kisebb pályázatokat támogatott a magyar kormány, most érett be annak a gyümölcse, hogy nagyobb léptékű beruházások is meg tudtak valósulni Horvátországban – jelentette ki Kiss-Parciu Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára pénteken a drávaszögi Szeglakon (Majska Medje).

Kiemelte: három olyan nagy értékű beruházást adtak át ünnepélyesen, amelyek az említett program keretében valósultak meg. Ezek igazán szép fejlesztések, gyógyszeripari céget, mezőgazdasági termeléssel és logisztikával, valamint környezetvédelemmel is foglalkozó céget tudtak támogatni – mondta a helyettes államtitkár, hangsúlyozva, hogy ezek olyan projektek, amelyeknek nemcsak a gazdasági hatásuk fontos és jelentős, hanem a társadalmi hatásuk is. „Hiszen ezt a programot azért indítottuk el, hogy a magyarok által lakott területeket tudjuk fejleszteni és támogatni, és ezáltal hozzájáruljunk az itteni magyar közösség szülőföldön maradásához és boldogulásához” – fogalmazott. Kiss-Parciu Péter emlékeztetett: a program keretében 2017 óta Horvátországban 8 milliárd forint értékben valósultak meg beruházás, és ebből 4,7 milliárd forintot a magyar kormány biztosított. Hangsúlyozta: bár Kárpát-medencei szinten kisebb magyar közösségről van szó, de most már nagyon szép eredményeket tud felmutatni. A projektekről még elmondta, hogy a támogatásoknak volt egy felső határuk, és a vállalkozóknak biztosítaniuk kellett a fennmarad összeget ahhoz, hogy az adott beruházás megvalósuljon, és volt, aki többel is hozzájárult. A szeglaki FERMOPROMET Kft.-t érintő beruházásra utalva, amely az utolsó volt a pénteken átadott projektek közül, jelezte: kétmillió euróból valósult meg a fejlesztés. Az új gabonasilók, illetve mezőgazdasági géppark bővítéséhez közel 800 ezer euróval járult hozzá a magyar kormány. Palizs-Tóth Hajnalka, az Economica Hungarica Alapítvány igazgatója az MTI-nek elmondta: az alapítvány gondozásában 2017 óta 14 körben több mintegy ezer projektet gondoztak. A jelenleg átadott projektek nagy segítséget nyújtanak a vállalkozóknak, de másrészt nagy felelősséget is jelentenek számukra, hiszen mindegyik vállalt foglalkoztatást vagy integrátor szerepet – mutatott rá. Azokat a kisvállalkozók, akiket eddig támogatásba részesültek, most beilleszkedhetnek ezekbe a nagy rendszerekbe – tette hozzá. Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke, horvátországi magyar kisebbségi parlamenti képviselő az MTI-nek úgy nyilatkozott: elérték azokat a célokat, amelyeket a HMDK korábban maga elé állított, azaz, hogy nemcsak a kultúrával, hagyománnyal, anyanyelvápolással foglalkoznak, hanem a gazdasággal is. Reményét fejezte ki, hogy a most átadott projektek arra bátorítják majd a horvátországi magyarokat, hogy érdemes otthon maradni és a szülőföldjükön boldogulni. A három projekt, amelyet pénteken adtak át ünnepélyes keretek között: az eszéki Tripolszik Gyógyszertár, a hercegszőlősi BP Group termoplasztikus termékeket gyártó vállalat és a szeglaki FERMOPROMET Kft., amely közel 3000 hektárnyi saját és bérelt szántóföldterületet művel számos kisgazdálkodóval együttműködve, és több helyszínen vannak silói, amelyek tárolási kapacitását a mostani befektetéssel közel 100 ezer tonnára növelték. Kapcsolódó tartalom Pénzbírságot szabott ki a csendőrség Izsák Balázs SZNT-elnökre a marosvásárhelyi felvonulásért A román csendőrség a rendezvény előtti tanácskozáson szóban közölte vele, hogy nem engedélyezettnek tekinti a tüntetést, noha a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal jóváhagyta.