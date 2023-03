Elfordult a kulcs a zárban, percekkel később halálos lövések dördültek

A tragédia a dél-karolinai Sumterben történt abban a házban, ahol az elvált anya három gyermekével élt.

Russell Roark sumteri rendőrfőnök szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy a férfi a gyerekeken és önmagán kívül megölt egy másik férfit is, aki a volt felesége munkatársa, és szintén a seregben szolgált.

Az exkatona és a nő korábban elváltak, de a férfinak volt kulcsa a házhoz, amelyben kedd este tíz óra körül meg is jelent.

A former soldier shot and killed an active duty member of the #USArmy and three children at a home in #SouthCarolina before killing himself, officials say.https://t.co/Bl1agOIOC0

