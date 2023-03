Sürgős cselekvést sürgetett az afrikai szennyvízkezelést illetően Áder János az ENSZ Vízkonferenciáján

A teljes afrikai kontinens vízkezelése megoldható lenne minden afrikai ember utáni 50 dolláros beruházással, ha elterjedne a létező technológia, amely egy magyar fejlesztés révén rendelkezésre áll – jelentette ki Áder János volt köztársasági elnök, az Kék Bolygó Alapítvány kuratóriumának elnöke az ENSZ Vízkonferenciájának ülésén csütörtökön New Yorkban.

A politikus rámutatott, hogy a technológia más, mint az Amerikában és Európában megszokott, de 15-20 év alatt, évente 6 milliárd dolláros befektetéssel megoldható lenne a szennyvízkérdés az afrikai kontinens egészén, figyelembe véve a népességnövekedést is. Hozzátette, hogy a magyar technológia széles körű elterjesztése segítené a lakosság vízigényének kielégítését, a mezőgazdasághoz szükséges források biztosítását is, valamint javítaná az ott élők egészségügyi körülményeit, biztosítaná a környezet megóvását és a biológiai sokféleség megőrzését, emellett csökkentené a migrációt.

Az ENSZ keretein belül alakult Víz és Klíma Vezetői Testület tagja aláhúzta, hogy minden afrikai ember után 50 dollár beruházásról lenne szó. Hangsúlyozta, fel kell tenni a kérdést, hogy az országok költségvetéséből, támogatásokból, a magántőke bevonásával és bankhitelekből ez az összeg előteremthető-e. Ha a kérdésre a válasz nem, azaz, hogy ekkora összeg nem teremthető elő, akkor „felejtsünk el minden további konferenciát, minden további nyilatkozatot, minden további ájtatos beszédet” – fogalmazott. Ha a kérdésre a válasz igen, azaz, hogy az összeg előteremthető, akkor azok, akiknek ez a dolguk, sürgősen lássanak munkához – mondta Áder János a vízügyi konferencia panelvitájában, amely értékelte a 2018-2028 közötti Vízügyi Cselekvés Évtizede akcióprogram eddigi eredményeit.

A korábbi köztársasági elnök a tanácskozás után az MTI-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy a világ elmaradásban van a 2015-ben meghatározott vízügyi célok teljesítését tekintve, amelyek részét alkotják az ENSZ által kitűzött Fenntartható Fejlődési Céloknak.

Áder János New Yorkban, az ENSZ Vízkonferencia keretében tárgyal az afrikai szennyvízkezelésben aktív magyar vállalat, a Pureco vezetőivel is. A magyar vállalkozás technológiáját széles körben alkalmazzák Ghánában, és más országokban való beruházásokról is folynak tárgyalások.

A volt köztársasági elnök kedden felszólalt az ENSZ 6. Különleges Tematikus Víz- és Katasztrófaügyi Ülésén New Yorkban, ahol szintén cselekvést sürgetett.

